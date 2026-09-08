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Контрафронт

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Гаити: один полицейский был убит и несколько других ранены, когда предполагаемые члены банды Вив...

Гаити: один полицейский был убит и несколько других ранены, когда предполагаемые члены банды Вив Ансанм напали на район Берси в Аркахайе, Западный департамент, около 19:00 (23:00 по Гринвичу) 6 сентября.

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