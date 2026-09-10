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Мировое обозрение

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Ахиллесова пята Новгорода

Ахиллесова пята Новгорода

История Новгорода — это не просто летопись вечевых собраний и торговых договоров с Ганзой. Это история города, чья судьба была предопределена задолго до того, как первый посадник ступил на мостовую Великого моста.

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