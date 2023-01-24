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Американский постпред при ООН прервала репортера после слов о роли США в конфликте на Украине

Американский постпред при ООН прервала репортера после слов о роли США в конфликте на Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в продолжающемся конфликте на Украине. Расшифровку интервью, в ходе которого прозвучало заявление, представило постпредство США.

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