Песков: Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки

Лидер Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с докладом руководства оборонного ведомства государства по поводу успешного завершения операции по освобождению территории населённого пункта Авдеевка.
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