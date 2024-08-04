НОЧЬ_Запад начал замечать, как украинцы отреагировали на успехи Армии России

Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам, пишет Conversation. «Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для восстановления границ 1991 года», — говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии