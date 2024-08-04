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Русская весна

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НОЧЬ_Запад начал замечать, как украинцы отреагировали на успехи Армии России

НОЧЬ_Запад начал замечать, как украинцы отреагировали на успехи Армии России

Успехи российской армии на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам, пишет Conversation. «Постепенные успехи России на поле боя подорвали готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для восстановления границ 1991 года», — говорится в публикации.

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