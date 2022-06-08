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Нехватка рублей на Западе приводит к разнице курса — представитель Мосбиржи

Нехватка рублей на Западе приводит к разнице курса — представитель Мосбиржи

Разница валютного курса на Московской бирже и на иностранных площадках объясняется отсутствием на Западе достаточного количества рублей, заявил директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин, 8 июня сообщает РИА Новости.

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