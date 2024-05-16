Эксперты предложили Минпросвещения вернуть в школы оценку за поведение

Сотрудники Института изучения детства, семьи и воспитания по результатам мониторинга ценностных ориентаций молодежи предложили Минпросвещения проработать и вынести на профессионально-общественное обсуждение вопрос о введении отметки за поведение в образовательных организациях.
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