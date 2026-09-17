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Подмосковный университет подписал меморандум о сотрудничестве с китайским вузом

Подмосковный университет подписал меморандум о сотрудничестве с китайским вузом

В Российском государственном университете народного хозяйства и государственной службы (РГУНХ) при президенте России в Балашихе состоялась встреча с делегацией Китайского сельскохозяйственного университета из Циндао.

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