В Новосибирске эксперт Чугай прокомментировал новость о принудительной мобилизации в России

Военный эксперт Александр Чугай опроверг информацию о массовой принудительной мобилизации в России. По его словам, распространяемые в сети утверждения о ежемесячной отправке десятков мужчин в зону проведения СВО не соответствуют действительности.
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