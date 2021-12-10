Мировое обозрение

111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Люди, не судите их строго, убогие они! Возможно ГОСПОДЬ их простит, ну , а может и нет!😜Читатели Daily Ma...
  • Vladimir Likov
    Грузинский экс-артист Вахтанг Кикабидзе навестил экс-президента Саакашвили в госпиталеГрузинский артист...
  • Михаил Васильев
    Нам это не интересно!Куда могут полете...

Корчинский призвал готовиться к поражению ВСУ и краху государственности Украины

Корчинский призвал готовиться к поражению ВСУ и краху государственности Украины

antifa 2021-12-10T20:08:18+0300 01.01.1970 Украинский националист, лидер «Братства» Дмитрий Корчинский посетовал, что украинское патриотическое сообщество не готовится к поражению вооружённых сил Украины и краху украинской государственности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх