Корчинский призвал готовиться к поражению ВСУ и краху государственности Украины

antifa 2021-12-10T20:08:18+0300 01.01.1970 Украинский националист, лидер «Братства» Дмитрий Корчинский посетовал, что украинское патриотическое сообщество не готовится к поражению вооружённых сил Украины и краху украинской государственности.
antifa 2021-12-10T20:08:18+0300 01.01.1970 Украинский националист, лидер «Братства» Дмитрий Корчинский посетовал, что украинское патриотическое сообщество не готовится к поражению вооружённых сил Украины и краху украинской государственности.
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