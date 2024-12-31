Шахматист прокомментировал невыход проспавшего матч чемпионата мира россиянина

Американский шахматист Ханс Ниманн на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал невыход проспавшего матч чемпионата мира по блицу россиянина Даниила Дубова.