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Газета.ру

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Terra: проблемы с эрекцией могут говорить о риске развития хромоты у мужчин

Terra: проблемы с эрекцией могут говорить о риске развития хромоты у мужчин

Врачи из Бразильского общества ангиологии и сосудистой хирургии предупредили, что эректильная дисфункция может быть ранним признаком заболеваний периферических сосудов и предшествовать появлению перемежающейся хромоты.

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