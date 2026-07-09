Terra: проблемы с эрекцией могут говорить о риске развития хромоты у мужчин

Врачи из Бразильского общества ангиологии и сосудистой хирургии предупредили, что эректильная дисфункция может быть ранним признаком заболеваний периферических сосудов и предшествовать появлению перемежающейся хромоты.
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