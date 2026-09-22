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Газета.ру

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Migtorg: в августе случился всплеск продаж списанных из такси автомобилей

Migtorg: в августе случился всплеск продаж списанных из такси автомобилей

Российский сегмент такси и каршеринга подошел к критической точке: автомобили 2020–2021 годов выпуска, составляющие основу парков, одновременно достигли предельных сроков эксплуатации.

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