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Четыре сильнейших команды поборются за кубок рождественского турнира по

Четыре сильнейших команды поборются за кубок рождественского турнира по мини-футболу 🏆🏆🏆 В гимназии проходят полуфинальные поединки среди команд: Дилетанты, Бузулук, Киквидзе, ДЮСШ.

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