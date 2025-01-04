Четыре сильнейших команды поборются за кубок рождественского турнира по мини-футболу 🏆🏆🏆 В гимназии проходят полуфинальные поединки среди команд: Дилетанты, Бузулук, Киквидзе, ДЮСШ.
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Четыре сильнейших команды поборются за кубок рождественского турнира по мини-футболу 🏆🏆🏆 В гимназии проходят полуфинальные поединки среди команд: Дилетанты, Бузулук, Киквидзе, ДЮСШ.