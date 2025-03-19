ХК «Югра» показал худший результат в чемпионате ВХЛ за последние 6 сезонов

По итогам регулярного чемпионата ВХЛ хоккейный клуб «Югра» занял 6 место. Это худший результат ханты-мансийской команды за последние шесть сезонов.
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