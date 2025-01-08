Украинские военнослужащие дезертируют из 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская", обученной во Франции. Подтверждение фактов исхода прозвучало от командующего вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, однако число дезертировавших не раскрывается.
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