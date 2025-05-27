Началась зачистка Одессы, Киев и Харьков в огне: работают «Искандеры»

«Впереди нас ждут более интенсивные и мощные боевые действия. Все говорят о летнем наступлении, но до этого нужно максимально подавить возможности врага оказывать сопротивление и повысить уровень в плане ротации, укомплектования частей, подаче боеприпасов, работе ВПК и доставке разных „гуманитарных грузов“.
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