Началась зачистка Одессы, Киев и Харьков в огне: работают «Искандеры»

«Впереди нас ждут более интенсивные и мощные боевые действия. Все говорят о летнем наступлении, но до этого нужно максимально подавить возможности врага оказывать сопротивление и повысить уровень в плане ротации, укомплектования частей, подаче боеприпасов, работе ВПК и доставке разных „гуманитарных грузов“.