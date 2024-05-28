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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: В июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Собянин: В июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Сейчас в московских семьях проживают более 1,4 миллиона собак В блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в июне состоится цикл мероприятий для владельцев собак «Друг, спасатель, защитник».

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