Чайные пакетики не в мусорное ведро, а в унитаз: Вас посчитают идиоткой, но вы очистите его до блеска Ольга БезродняяУнитаз очистить до блеска можно с помощью обычных чайных пакетиков — метод, который, несмотря на свою простоту, может удивить или показаться странным многим.
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