Чайные пакетики не в мусорное ведро, а в унитаз: Вас посчитают идиоткой, но вы очистите его до блеска Ольга БезродняяУнитаз очистить до блеска можно с помощью обычных чайных пакетиков — метод, который, несмотря на свою простоту, может удивить или показаться странным многим.