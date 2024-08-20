Над Крымом уничтожены два беспилотника ВСУ

Два беспилотника ВСУ были сбиты за ночь над Республикой Крым, сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве отметили, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории России.