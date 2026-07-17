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6500 мА•ч, защита по военному стандарту MIL-STD-810H, разъём 3,5 мм и экран 120 Гц. Представлен Vivo T5 Lite 44W 5G

6500 мА•ч, защита по военному стандарту MIL-STD-810H, разъём 3,5 мм и экран 120 Гц. Представлен Vivo T5 Lite 44W 5G

Недорогой смартфон получил огромный аккумулятор, защиту IP65, чип Dimensity 6300 и поддержку карт памяти объёмом до 2 ТБVivo представила новый бюджетный смартфон Vivo T5 Lite 44W 5G, сделав ставку на автономность и повышенную прочность корпуса.

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