CTK: Чехия занялась проверкой православных церквей в стране

Комитет по безопасности Сената Чехии призвал правительство и спецслужбы страны проверить Русскую православную церковь и Православную церковь Чешских земель на предмет их возможной причастности к «операциям по распространению российского влияния в стране».
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