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Нейросети изменят выборы

Выборы в Госдуму 2026 года будут сильно отличаться от предыдущих из-за развития нейросетей и искусственного интеллекта, говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК) «Приближение кибер-айсберга.

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