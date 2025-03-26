Нейросети изменят выборы

Выборы в Госдуму 2026 года будут сильно отличаться от предыдущих из-за развития нейросетей и искусственного интеллекта, говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК) «Приближение кибер-айсберга.
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