Русская весна

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Вирус стал намного опаснее: Россия работает над защитой детей от коронавируса

Вирус стал намного опаснее: Россия работает над защитой детей от коронавируса

В России разрабатывают вакцину от коронавируса для подростков от 12 лет. «В начале июля в столице начнётся клиническое исследование вакцины „Спутник V“ для подростков 12–17 лет», — сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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