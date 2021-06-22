Вирус стал намного опаснее: Россия работает над защитой детей от коронавируса

В России разрабатывают вакцину от коронавируса для подростков от 12 лет. «В начале июля в столице начнётся клиническое исследование вакцины „Спутник V“ для подростков 12–17 лет», — сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.