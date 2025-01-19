Без обоев и выравнивания стен: как привести квартиру в порядок и не влететь в копеечку

Когда я получил в наследство старую квартиру, состояние стен оставляло желать лучшего. Вопрос стоял ребром: как быстро и с минимальными затратами сделать стены более-менее привлекательными, не тратя на выравнивание и обои? Оказалось, что решение существует, и оно не только простое, но и вполне доступное по цене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии