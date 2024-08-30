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Военнослужащему из Крымского района, который погиб на СВО, прикрывая товарищей, присвоили звание Героя РФ

Военнослужащему из Крымского района, который погиб на СВО, прикрывая товарищей, присвоили звание Героя РФ

Именем Дмитрия Дарченко назовут школу и улицу.Военнослужащий Дмитрий Дарченко погиб 29 августа 2023 года под Работино в Запорожской области.

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