Politico: восемь министров ЕС потребовали ограничить передвижение дипломатов РФ

Министры иностранных дел восьми стран Евросоюза потребовали ввести ограничения на передвижения российских дипломатов по странам ЕС в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на письмо, направленное главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю .