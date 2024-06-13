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Politico: восемь министров ЕС потребовали ограничить передвижение дипломатов РФ

Politico: восемь министров ЕС потребовали ограничить передвижение дипломатов РФ

Министры иностранных дел восьми стран Евросоюза потребовали ввести ограничения на передвижения российских дипломатов по странам ЕС в рамках нового пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на письмо, направленное главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю .

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