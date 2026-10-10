Финны нашли в своих не смытых унитазах угрозу демократии

Roni Rekomaa/IMAGO/Lehtikuva/TASS Шпионская мистика. Представьте себе финского парламентария. Он приезжает домой, открывает дверь и вдруг видит, что в его туалете включен свет.
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- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Постеснялись сказать что там зелёные человечки с лицом Зеленского сидят и клянчят бабки