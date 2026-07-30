НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пенза өлкәсендә «Абашев бизәкләре» фестивале узачак

Пенза өлкәсендә «Абашев бизәкләре» фестивале узачак

Пенза өлкәсенең Мәдәният һәм туризм министрлыгында «Абашев бизәкләре» II Халыкара традицион һәм заманча этник иҗат фестивален уздыру кысаларында «Этноавыл» тематик мәйданчыгын оештыру мәсьәләләре буенча эш төркеме утырышы булды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии