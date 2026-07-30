Пенза өлкәсендә «Абашев бизәкләре» фестивале узачак

Пенза өлкәсенең Мәдәният һәм туризм министрлыгында «Абашев бизәкләре» II Халыкара традицион һәм заманча этник иҗат фестивален уздыру кысаларында «Этноавыл» тематик мәйданчыгын оештыру мәсьәләләре буенча эш төркеме утырышы булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии