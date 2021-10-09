Жители Новой Москвы написали открытое письмо из-за мигрантов. Что же послужило причиной

Любопытно, однакоОбществоЖители Новой Москвы написали открытое письмо из-за мигрантов. Что же послужило причиной автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статье289НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КНу пока жители не найдут других способов избавиться от мигрантов ничего не изменится.Johann H246fnerЭБЭдуард БелозеровНашли к кому обратиться. Только сами и сообща смогут жители решить вопрос. Изгонять надо вместе с детьми. Они в свое время никого не жалели у себя и теперь пришли хозяйничать к нам. путин заинтересован в уничтожении России и русских, он ненавидит Россию.Александр ТурчинДа не мешало бы вспомнить 90-годы и отношение этих тварей к русскому населению их вонючих недореспублик!!!WWaleryУважаю! Спасибо, но мало Вас даже здесь. И процесс этот не остановить. Против нас самые мощные державы Мира работают.Ольга КожемякинаНа счёт мигрантов согласна с Вами, их беспредела, наглости и хамству надо давать отпор, ставить их на место. Но про Путина Вы бы лучше помолчал. Столько для укрепления независимости России давно никто не делал. Спасибо ему.Александр ЛисовскийПутин - путиным , а работать кому то надо . Языком мы все хороши - особенно старики , а улицы и дворы убирать некому , как и на стройке работать . По мусорникам роются только наши люди , мигранты вкалывают , и все эти рисунки ЛОЖЬ. . Нас постоянно стравливают с разными народами и национальностями . А это и есть, в будущем, развал России .ВиталийЯ не понял, каким боком стариков привязывают к уборке улиц. Больше некому эту работу выполнять, непристижно? В нашу молодость работа дворником была подработкой для тех же студентов или кто остро нуждался. А сейчас все образованные с купленными дипломами (платное обучение я так называю) сидят без работы и поливают грязью на всех. Знаний то нет и опыта не будет. А стариков не склоняй, они (да и я, наверное) всю жизнь работали и вас, молодых балбесов пытались человеками сделать. У кого как получилось.Александр ТурчинВсех гастеров. Чемодан-вокзал-аул-кишлак!!!Ах как же был прав в своё время Александр Баркашов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!абрам вербинмутанты нужны только фальшивому бизнесу, фальшивому начальству и фальшивой милиции. Значит, и власти Москвы - фальшивы.SamariumГоворящая голова изрекает, что нет проблем на национальной почве, а есть просто хулиганство отдельных представителей приехавших к нам для оказания помощи россиянам из некогда братских республик некогда великого СССР представителей этих самых братских народов...Скиф ТуранГумилёв о ИНОРОДЦАХ: Проникая в чуждую им этническую среду, {они инородцы} начинают её деформировать. Не имея возможности вести полноценную жизнь в непривычном для них ландшафте, пришельцы начинают относиться к нему потребительски. Проще говоря — жить за его счёт. Устанавливая свою систему взаимоотношений, они принудительно навязывают её аборигенам и практически превращают их в угнетаемое большинство".Скиф ТуранПока власти не перестанут смотреть на Отечество как на корпорацию "Россия", в которой "эффективные менеджеры" управляют "человеческим капиталом", русских будут последовательно выдавливать из всех профессиональных ниш. Упреки в "русской лени", мантры о конкуренции – прием мошенника. Русский народ остаётся работящим, талантливым и способным на самоотдачу. Но очевидно, что в таком качестве он кого-то слишком сильно напрягает.АлексейДело не просто так, а приезжают сначала бригады штурмовиков, живущих стадом. Население живет семьями. Бригады оккупируют территорию и завозят свои семьи. Вот и весь сказ.АлексейДело не просто так, а приезжают сначала бригады штурмовиков, живущих стадом. Население живет семьями. Бригады оккупируют территорию и завозят свои семьи. Вот и весь сказ.ЛЗЛидия ЗолотоваКаждый день Вы пишите и обсуждаете обстановку с мигран И каждый день приходите к выводу, что надо срочногрантами в МосквеВиталийИнтересно, а почему платформа Поваровка - железная? Или автор не совсем понимает русские тексты, а писал под диктовку?Anisimova LyubovЗачем придираться к написанию слова? Каждому, хорошо знающему русский, понятно, что это железнодорожная платформа. Когда пишешь быстро и не редактируешь текст, то можно найти много и ошибок и просто описок. Вам это так важно? Посмотрите, какие тексты сейчас печатают! Просто читать невозможно. А ведь пишут грамотные люди!ВиталийМеня другое смущает. Как я недавно прочитал, все эти литературные творения про мигрантов - во много с надуманными сценариями, и организованы заграницей. Цель - нагнетание страстей в обществе, готовят к бунту.Aleksandr ProkofjevПросто вам самому не приходилось с этим сталкиваться.ВиталийЯ живу далеко не первый десяток лет и в курсе по это надуманной проблеме намного лучше вас. Ситуацию нагнетают заказные статейки по вымышленным обстоятельствам. Да, мир не идеален. Люди в обществе иногда нарушают правила. Но ведь далеко не все они - мигранты. Недавний пример в метро. Побольше заниматься правопорядком специальным людям? Да! Но не устраивать национальные конфликты с иностранцами. Этого и ждут. Стог сена приготовили, надо поднести спичку.Томара ТычковаЧто нужно сделать, к кому обратиться, чтобы руководство России нас услышало и избавило россиян от нашествия мигрантов. Сколько уже написано об оскорблениях, унижениях наших сограждан, нас уже начали избивать, убивать, а Хуснуллин все везет и везет этих чуждых нам среднеазиатов и закавказцев. Может правда уже пора обратиться к бунту?ВиталийВот и призывы к бунту появляются. Кто ты, ТОмара Тучкова? Кто тебя заслал? Я знаю русское имя Тамара. Одни провокаторы пишут, недоделки. Вам не нравится мирная жизнь?ЕАЕвгений АлексеенкоНам стало некомфортно и небезопасно жить в собственном районе, мы начинаем опасаться выходить вечерами на улицу. А потому мы не просто просим, а требуем от Вас как гаранта соблюдения прав и интересов нас, жителей России, навести порядок, — говорится в заявлении. Ты что на Тамару ополчился,она права,мигрантов вон из России,пусть у себя насилуют и воруют.абрам вербинЖизнь в России удивляет. Люди видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности.Людям нужны новые инструменты контроля за властью. Лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Необходимо убрать всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и начальников! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны.SSergПросто наши власти дождутся, что у притесняемого мигрантами народа лопнет терпение, и тогда мали никому не покажется, ни мигрантам, ни властям. Если бы у меня кого нибудь из семьи изнасиловали эти ублюдки, я не ждал бы судебных разборок....ВиталийЖдёшь повода проявить себя? А ты не поджуживай народ, а просто работай на своём месте. И так все остальные. Будет намного лучше.ВладимирТолько отряды черносотенцев, смогут спасти Россию!Комментировать
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