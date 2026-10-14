Соблазнила шестерых олигархов, звала ВВП на свидание, отсидела в тайской тюрьме: куда пропала Настя Рыбка после скандала с Дерипаской

Наверняка многие помнят скандальное расследование ныне покойного оппозиционера об одном из российских олигархов, ключевой фигурой которого стала молодая девушка по имени Настя Рыбка.
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