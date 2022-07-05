В Юрге сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю в сложной ситуации на дороге

В ходе работы по надзору за дорожным движением экипаж ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» заметил на обочине автодороги Новосибрск - Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга автомобиль со включенными аварийными световыми сигналами.