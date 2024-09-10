Что пытался объяснить Путину сербский вице-премьер, примчавшийся к нему во Владивосток с незапланированным визитом?

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Комментарии
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Константин Самарин
Вот-уж точно сказано: &quot;Избави меня бог от друзей, а с врагами я и сам справлюсь!&quot;
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22 час.
александр почекунин
и морда у него противная
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20 час.
Л
Людмила
Сколько ещё таких &quot;друзей&quot; придется отправить в утиль...почему у нас такие недальновидные политики, готовы перед всеми расшаркиваться....учат, учат и все бестолку.
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17 час.

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