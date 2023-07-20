Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили из Краснодара в Москву

Прощание с родителями ребёнка, которые погибли в результате диверсии, состоится сегодня.Девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, утром 20 июля перевели на лечение из Детской краевой клинической больницы Краснодара в Москву.
Прощание с родителями ребёнка, которые погибли в результате диверсии, состоится сегодня.Девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, утром 20 июля перевели на лечение из Детской краевой клинической больницы Краснодара в Москву.
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