Царьград

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Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили из Краснодара в Москву

Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили из Краснодара в Москву

Прощание с родителями ребёнка, которые погибли в результате диверсии, состоится сегодня.Девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, утром 20 июля перевели на лечение из Детской краевой клинической больницы Краснодара в Москву.

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