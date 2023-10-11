Собянин назвал основные приоритеты бюджета на 2024 год

Бюджет развития предполагает 44% расходов Проект городского бюджета Москвы был сформирован. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, рассказав, что речь идет о проекте городского бюджета на 2024–2026 годы.
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