Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп заявил о наличии у него конкретного плана по прекращению конфликта на Украине

Трамп заявил о наличии у него конкретного плана по прекращению конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению украинской войны.

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Комментарии
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Н
Нина
???????
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10 час.
Владимир Соловьев
Свой план по мирному урегулированию, Трамп в будущем захочет представить мировому сообществу, как принуждение России к миру, что бы возвысить себя.  Америка является соучастником и организатором украинского преступления, необходимо ещё и Байдена привлечь к уголовной ответственности. Позднее Трамп может проявить к нему милосердие и помиловать. Для Байдена это буде настоящий шок!
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rK
russ KINDE
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