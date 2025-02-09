Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению украинской войны.
Трамп заявил о наличии у него конкретного плана по прекращению конфликта на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Нина
???????
Ответить
10 час.
Владимир Соловьев
Свой план по мирному урегулированию, Трамп в будущем захочет представить мировому сообществу, как принуждение России к миру, что бы возвысить себя. Америка является соучастником и организатором украинского преступления, необходимо ещё и Байдена привлечь к уголовной ответственности. Позднее Трамп может проявить к нему милосердие и помиловать. Для Байдена это буде настоящий шок!
Ответить
9 час.
rK
russ KINDE
До чего-нибудь два дяди договорятся. Хохлы "разменная монета". Пиндосы пока в проколе, НО пока...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии