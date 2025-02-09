Трамп заявил о наличии у него конкретного плана по прекращению конфликта на Украине

Владимир Соловьев

Свой план по мирному урегулированию, Трамп в будущем захочет представить мировому сообществу, как принуждение России к миру, что бы возвысить себя. Америка является соучастником и организатором украинского преступления, необходимо ещё и Байдена привлечь к уголовной ответственности. Позднее Трамп может проявить к нему милосердие и помиловать. Для Байдена это буде настоящий шок!