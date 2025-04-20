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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» хотел подписать ван Дейка на правах свободного агента

Как сообщает журналист и инсайдер The Athletic  Дэвид Орнстейн, лондонский клуб собирался подписать защитника на правах свободного агента после истечения контракта с «Ливерпулем».

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