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Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Болиды этого поколения не всегда подходят стилю пилотажа Льюиса»

Исполнительный директор «Мерседеса» считает, что отставание Льюиса от напарника, которое чаще всего проявляется в квалификациях, обусловлено пилотажными предпочтениями британца и не очень хорошим сочетанием с особенностями поведения болида этого года.

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