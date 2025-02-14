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Спички - не игрушка

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Все, приехали: у России больше нет таких денег

Все, приехали: у России больше нет таких денег

До 2022 года Россия тратила только на взносы в разнообразные и очень важные международные организации от 200 до 300 миллионов долларов ежегодно, а в общем на статью госбюджета "Международные отношения и международное сотрудничество" выделялось в десятки раз больше (например, на период 2018-2020 годов почти пять миллиардов долларов).

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