«Печальный опыт Фриске и Заворотнюк»: почему на самом деле Кудрявцева бросила мужа

Ведущая долгое время скрывала от общественности настоящие проблемы в браке. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров соцсетиЛера Кудрявцева на прошлой неделе шокировала общественность заявлением о том, что ушла от мужа.
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