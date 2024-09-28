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Автомобиль впечатался в бетонное ограждение в Челябинской области

Автомобиль впечатался в бетонное ограждение в Челябинской области

Водитель не должен был сидеть за рулём этой машины.Авария произошла 28 сентября около 01:30 на улице Зеленая в Златоусте.

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