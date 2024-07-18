Генетические опасности: 13 болезней, унаследованных через поколения Ирэн ОрлонскаяЕжегодно в России рождается значительное количество детей, страдающих от наследственных заболеваний, вызванных генными мутациями.
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