Музей Прадо в Мадриде переименует работы художников в соответствии с этикой XXI века

В новых названиях заменят слова «карлик» и «инвалид», чтобы работы соответствовали испанским законам о людях с ограниченными возможностямиБольшое переименование работ в мадридском музее Прадо объясняют принятием испанским парламентом нового закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии