SpaceX показала всю мощь Super Heavy перед новым запуском Starship: опубликовано эффектное видео статического прожига

Полноценный статический огневой тест прошёл на стартовой площадке Starbase в преддверии Flight 14 SpaceX провела полномасштабное огневое испытание ускорителя Super Heavy, одновременно запустив все 33 двигателя Raptor, о чем мы уже сообщали, а теперь появились официальные кадры.
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