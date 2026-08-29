SpaceX показала всю мощь Super Heavy перед новым запуском Starship: опубликовано эффектное видео статического прожига

Полноценный статический огневой тест прошёл на стартовой площадке Starbase в преддверии Flight 14 SpaceX провела полномасштабное огневое испытание ускорителя Super Heavy, одновременно запустив все 33 двигателя Raptor, о чем мы уже сообщали, а теперь появились официальные кадры.