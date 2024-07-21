Обвиняемый по делу о взрыве поезда планировал получить от СБУ 15 тысяч долларов

Гражданин России Руслан Сидики, задержанный в прошлом году за подрыв поезда в Рязанской области, рассчитывал получить за теракт 15 тысяч долларов США, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах .
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