Политолог Васильев предсказал возможное отстранение Жапарова

Президент Киргизии Садыр Жапаров может потерять власть до выборов 2027 года. Политолог Васильев считает, что оппозиция может использовать китайские связи Жапарова для мобилизации.
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