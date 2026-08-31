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Царьград

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Политолог Васильев предсказал возможное отстранение Жапарова

Политолог Васильев предсказал возможное отстранение Жапарова

Президент Киргизии Садыр Жапаров может потерять власть до выборов 2027 года. Политолог Васильев считает, что оппозиция может использовать китайские связи Жапарова для мобилизации.

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