Пеп о том, что Холанд несчастлив в «Ман Сити»: «Спросите мадридские СМИ – возможно, у них больше информации, чем у нас. У нас нет такого чувства»

23-летний норвежский форвард «Манчестер Сити» из-за травмы пропустил почти два месяца. Сообщалось, что окружение Холанда после победы Лионеля Месси на The Best обсуждало необходимость перехода Эрлинга в «Реал», чтобы получить больше внимания в СМИ и повысить шансы на индивидуальные призы.