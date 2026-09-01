🏛 В Керчи открыли памятную доску в честь старинной торговой школы Памятную доску в честь Алексеевской торговой школы установили у стен школы №9 имени Героя Советского Союза Сергея Борзенко.
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