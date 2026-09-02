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Фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС несколько миллиардов евро на ракеты Patriot

Фон дер Ляйен: Киев запросил у ЕС несколько миллиардов евро на ракеты Patriot

Киев направил ЕС новый запрос на выделение нескольких миллиардов евро для закупки средств ПВО. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.

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