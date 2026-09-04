Cocoa Futures – Cup & Handle | 1:8 R:R Cocoa Futures ICEUS_DLY:CC1! acradezh46 Cocoa Futures – Cup & Handle | 1:8 R:R Cocoa Futures (CC1!) is forming a Cup & Handle pattern on the Daily timeframe.
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